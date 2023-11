Skupina Zrní natočila svůj nejintimnější klip Satelity. Podívejte se

Honza a Bára Ungerovi spolu už osm let žijí na vesnici mezi Poličkou a Litomyšlí ve starém stavení se zahradou. Bára je muzikantka, polovina dua Dva, ale taky výtvarnice, která tvoří pod značkou Mœtïvï. Nový klip Satelity manželé naplnili obrazy radostného tance, něhy a rodinného štěstí.

Pojetím i díky střihu je klip možné vnímat jako protiklad přeprodukovaných klipů. „Tvorba musí podle nás být spojená s radostí a zábavou a dít se jen tak mimochodem. A tak jsme v jeden krásný podzimní den vzali koš s jídlem a dekou, vyrazili na kopec za vesnici a tam jsme si udělali rodinný piknik, u kterého jsme točili náš tanec. U Ať jsme pekli ryby, tentokrát byl chleba s pomazánkou, čaj a sušenky,“ říká Honza Unger.

Satelity jsou poslední písničkou, kterou Zrní na aktuální desku Široko daleko nahrávali. „Co bych asi chtěl, aby bylo tim uplně poslednim okamžikem? Napsal jsem tu písničku pro svou ženu Báru. Klukum jsem poslal demáč, Hudebnic k tomu vymyslel takovej trochu reichovský kvartet a shodli jsme se, že k tomu nic dalšího přidávat nebudeme. Ať to zůstane křehké,“ dodává ke vzniku skladby Unger. Nahrávání zpěvu k Satelitům pro něj bylo silným zážitkem. „Nikdy jsem se ještě do ničeho tak nepoložil. Uplně jsem zapomněl, kde stojim a co dělám a jenom jsem řikal ten text,“ uzavírá.

Na sedmé řadové desce Široko daleko, kterou v pražském Lucerna Music Baru nedávno pokřtil kaplan věznice v Plzni na Borech Blažej Pelán, se skupina Zrní vrátila ke svým kořenům. Po písničkách Dráha a Mí zlatí roboti jsou Satelity třetí skladbou z alba, která se dočkala klipu.