Kundera s Vyskočilem mi dali to nejcennější. Odvahu psát právě tak, jak to umím, říká spisovatel Jiří Kratochvil

Spisovatel Jiří Kratochvil na křestu svého nového románu Klošár aneb Co si mamlasové povídali | foto: ČTK

Rozhovor

Jeden z nejdůležitějších českých spisovatelů po roce 1989 Jiří Kratochvil (1940) právě vydal novou knížku: novelu plus sedmero povídek. Vše pod názvem Klošár aneb Co si mamlasové povídali. Ke své nové knížce podotýká, že by mohl celý svůj spisovatelský život redukovat na neustálé repasování jediné povídky.