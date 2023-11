Sting doveze příští rok do Plzně své největší hity. Zahraje na Lochotíně

Sting, vlastním jménem Gordon Matthew Thomas Sumner, v Plzni vystoupí v rámci koncertní série My Songs, na níž zazní největší hity, které naskládal jak společně se skupinou The Police, jíž byl frontmanem, tak i na mnohými cenami a také značným komerčním úspěchem lemované sólové dráze.

Získal sedmnáct cen Grammy, Zlatý glóbus, cenu Emmy, čtyři nominace na Oscara, nominaci na cenu TONY, cenu Century Award časopisu Billboard a ocenění MusiCares Person of the Year 2004. V roce 2003 mu královna Alžběta II. udělila Řád britského impéria. Celosvětově prodal 100 milionů alb.

Jeho kariéra je lemována hity jako Roxanne, Shape Of My Heart, Englishman In New York, Message In A Bottle nebo Every Breath You Take, které na plzeňském koncertě samozřejmě zazní.