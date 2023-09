Svěží a inspirativní, ale rozuzlení nepřekvapí. Snímek Stvořitel má skvělý soundtrack

V centru děje snímku Stvořitel je žhavé téma umělé inteligence. Je ovšem třeba předeslat, že v druhé polovině tohoto století, kdy se příběh odehrává, nemá umělá inteligence podobu nevyzpytatelné a těžko uchopitelné entity, ale představují ji z velké části robotické kopie lidských bytostí s dírou v hlavě. Takzvaní simulanti jsou navíc závislí na soustavné práci lidského designéra – Stvořitele.

Západ se s umělou inteligencí nepohodl – spadeno na ni mají zejména Američané, poté co na jejich území vybuchla atomová bomba a umělé inteligenci se to klade za vinu. Od té doby se Amerika chce všech konkurentů lidského pokolení zbavit a vyhlásila jim válku. Tu momentálně vede zejména na území států „Nové Asie“, kam se umělí inteligenti uchýlili. Američané vymysleli ničivou zbraň (jakési obří vzdušné plavidlo) jménem Nomád, která umí nepřátele spolehlivě ničit.

STVOŘITEL USA 2023 Režie: Gareth Edwards Premiéra 28. 9.

Jenomže ti zase v čele se Stvořitelem pracují na zbrani proti Nomádovi. Proto Amerika vyslala na tajnou misi specialistu Joshuu (John David Washington), který má Stvořitele vypátrat, a to tak, že se sblíží s jeho dcerou Mayou (Gemma Chanová). Výsledkem jeho mise je ovšem opravdová láska, a dokonce potomek na cestě – dokud vše nezničí přepad amerického komanda. Po dalších letech strávených v Americe (a v pochopitelné depresi) se Joshua vrací na místo činu – dostane totiž naději, že by mohl milovanou Mayu najít.

Zároveň je však přitom členem jednotky pod velením razantní plukovnice Howellové (Allison Janneyová), která chce konečně zatnout záhadnému Stvořiteli tipec.

Joshuův pohled na celou situaci se posléze poněkud promění, když se ukáže, že Stvořitelovou tajnou zbraní je umělá dívenka předurčená k nabytí mimořádných schopností. Z Joshuy a dívky pojmenované Alphie (po docela vtipné mezihře s jiným jménem) se pochopitelně posléze stane nerozlučný tým s jasně vykrystalizovaným cílem: zničit krutého Nomáda a zabránit americkým imperialistům, aby na cizím území bezostyšně týrali a zabíjeli bytosti, které ve skutečnosti touží žít s lidstvem v pokojné harmonii.

Vděčný model

Stvořitel samozřejmě není první (a rozhodně ani poslední) americký film, který do svého děje zapojil obžalobu americké arogance a zaslepeného militarismu – je to vděčný model, který (vedle snímků vycházejících z reálných dějinných událostí) poskytl palivo mnohým emotivním fantazijním trhákům od E. T. po Avatara. Stvořitel v této společnosti patří k dílům, kde z rozhořčeného poukazu na americkou bezohlednost obzvlášť trčí účelový kalkul, podpořený navíc další spolehlivou figurou v podobě dojemné dětské „simulantky“, kterou trápí, že nepřijde do nebe, jelikož jí lidmi nebyla přiznána existence.

Odkazy k brutálnímu americkému vietnamskému angažmá (a filmům o něm) jsou ve Stvořiteli přímočaré, zároveň příběh dost pokrytecky pomíjí podobně úderné komentáře k vývoji na samotném asijském kontinentu. Do očí bijící je to zejména v souvislosti s postavou vyvoleného dítěte, která bude divákům evokovat motivy z tibetského buddhismu – Čína by ale jistě obžalobu z notorického imperialismu nenesla s takovou sebemrskačskou rozkoší jako Američané, a tak jsou tu jedinými skutečnými zloduchy právě oni a tolerantní Nová Asie je jako celek jejich oběť.

K dobru je této disneyovce (produkční společnost 20th Century Studios patří do proslulého zábavního impéria od roku 2019) možno přiznat, že nabízí opravdu výpravnou podívanou a doslova hýří nápady.

Zejména zpočátku díky tomu Stvořitel působí svěže a inspirativně, podíl na tom má i soundtrack, kde jsou slyšet Deep Purple, Radiohead či třeba multiinstrumentalistka Stephanie Olmanni. Efektní je i členění do kapitol, které snímku dodává zdání hloubky. Časem je nicméně zřejmé, že si režisér Gareth Edwards a jeho spoluscenárista Chris Weitz (v minulosti stvořili také snímek Rogue One: Star Wars Story) nedělají velkou hlavu z toho, jakým nahodilým či opotřebovaným nápadem hrdiny vytáhnou ze šlamastyky nebo jim pomohou dosáhnout kýženého cíle.

Velká odhalení v příběhu Stvořitele překvapí asi málokoho a vztah lidstva s umělou inteligencí v budoucnu nabídne s velkou pravděpodobností o dost jiné zápletky, než jaké se tu předestírají. Do té doby je možné prodávat představu, že pro šťastnou budoucnost světa postačí rozbít Američanům Nomáda.