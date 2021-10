Tak zní hlas banánových dětí. Jak vypadá život současných Vietnamců bez příkras?

Roku 2009 vyvolala senzaci kniha Bílej kůň, žlutej drak, u níž se ale po čase zjistilo, že jejím skutečným autorem není mladá Vietnamka, jak tvrdila oficiální nakladatelská anotace, ale „obyčejný“ český literát středního věku. Ještě před odhalením mystifikace s fiktivní Vietnamkou prohlásil literární vědec Pavel Janáček, že „v případě, že by stran autorky šlo o mystifikaci, bylo by to vlastně ještě zajímavější, protože by se tím říkalo, jak moc po téhle zkušenosti kulturního a literárního dialogu s lidmi z Vietnamu toužíme“.