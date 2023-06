Při nehodě zahynul herec Treat Williams, hipísák Berger z Formanových Vlasů

Serveru CNN Williamsovu smrt potvrdil jeho dlouholetý agent Barry McPherson.

Williams zemřel ve Vermontu při nehodě v pondělí kolem 17. hodiny místního času. Podle vyšetřovatelů řidič auta, které odbočovalo, přehlédl Williamsův motocykl.

Hasiči poté na Facebooku uvedli, že jeden člověk byl po nehodě transportován do nemocnice letecky a druhý sanitkou.

Williams se po studiích věnoval nejprve divadlu, kde se věnoval muzikálům. Na prknech si zahrál například Dannyho Zuka v populární Pomádě (ve filmu ho hrál John Travolta).

Treat Williams v seriálu Everwood. (2002-2006) Treat Williams na snímku z roku 1990

Ve filmu debutoval v roce 1975 v thrilleru Deadly Hero.

A pak už následovala zřejmě životní role Bergera, který v kasárnách zaskočí za kamaráda Clauda, ale než se oba hrdinové stačí vyměnit zpátky, je Berger náhle odvelen do Vietnamu, kde zemře.

Po filmu Vlasy z roku 1979 se tak stal jedním z nejvyhledávanějších hollywoodských herců. Role mu vynesla první nominaci na Zlatý globus, na niž navázal další nominací z roku 1981 za roli v dramatu Prince of The City.

Z filmu Vlasy: I Got Life

Podle serveru ČSFD během své kariéry odehrál přes 70 filmových rolí. Hrál například ve filmu Star Wars (epizoda V - Impérium vrací úder), diváci ho znají také ze seriálů Příběhy ze záhrobí (1989) či Everwood (2002), kde čtyři sezóny ztvárnil postavu neurochirurga Andrewa Browna. Role mu vynesla nominaci na cenu SAG pro nejlepšího herce.

Willamsovou civilní zálibou bylo létání. Pilotní zkoušky absolvoval v roce 1980, měl licenci na vícemotorová letadla a vrtulníky.

Willams byl ženatý s herečkou Pam Van Sant, měl dvě děti.

Z filmu Vlasy: Let It Sunshine In