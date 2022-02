Odpor vůči Putinovi. Neexistuje způsob, jak situaci změnit bez násilí, prohlásil ruský šéfdirigent České filharmonie

Velmi osobní prohlášení vydal vzápětí po ruském vpádu na Ukrajinu šéfdirigent České filharmonie Semjon Byčkov, který se narodil v roce 1952 v Petrohradě a v Rusku strávil prvních 22 let svého života.

„Ruskou kulturu, jazyk a vznešené tradice mám v krvi. Vždy jsem měl a vždy budu mít. Synové a dcery ruského národa obohatili svět mimořádnými uměleckými díly a vědeckými objevy. Trápí mě, že se Rusko není schopno (nebo nechce) oprostit od své temné minulosti,“ píše šéfdirigent.

KONCERT PRO UKRAJINU ■ V úterý 1. března se od 19 hodin uskuteční na Václavském náměstí Koncert pro Ukrajinu. Pořadatelem akce je Česká televize, která bude od 20.10 vysílat přímý přenos na svém prvním programu. Večerem budou provázet Světlana Witowská a Daniel Stach. ■ Výtěžek koncertu půjde do sbírky organizace Člověk v tísni SOS Ukrajina. Diváci mohou sbírku podpořit zasláním DMS ve tvaru DMS SOSUKRAJINA 30, DMS SOSUKRAJINA 60 nebo DMS SOSUKRAJINA 90 na telefonní číslo 87 777 nebo darem na sbírkový účet 93209320/0300. ■ Bez nároku na honorář vystoupí na akci desítky umělců, ohlášeni jsou zatím například skupiny Mig 21, Chinaski a Pražský výběr, zpěváci Marie Rottrová a Tomáš Klus, hudebníci z České filharmonie nebo operní sbory Národního divadla. Ještě před začátkem televizního přenosu zahájí akci na Václavském náměstí vystoupení kapely Ahmed má hlad. POMŮŽE I ZHLÉDNUTÍ ZÁZNAMU INSCENACE Streamovací platforma Dramox.cz podporuje ukrajinská divadla: předá jim 100 % z předplatného diváků, kteří sledují jejich představení. Diváci si mohou vybrat z nabídky záznamů s českými titulky (například Plášť nebo Kamenný pán domu z produkce Divadla 360 stupňů), případně též jen v ukrajinštině. V nabídce jsou také představení beze slov. Zájemci mohou divadlům prostřednictvím platformy také přímo přispět.

„Rusové jsou schopni přinášet obrovské oběti a mají nekonečnou výdrž, opravdu rozumí pravé podstatě přátelství, štědrosti a soucitu, jedněm z nejšlechetnějších lidských vlastností. A přesto režim, který ovládá jejich životy na všech úrovních, tyto myšlenky systematicky ničí.“

Podle Byčkova není úniku, protože neexistuje způsob, jak situaci změnit bez násilí. „Nevím, jestli ještě za mého života Rusko přijde na to, jak žít v míru samo se sebou a okolním světem. Znám staré ruské přísloví, které praví, že mluviti stříbro, mlčeti zlato. Ano, existují ale okamžiky, kdy mlčíme-li tváří v tvář zlu, stáváme se jeho spojenci, až s ním nakonec splyneme. Pokud budeme v této době mlčet, zradíme své svědomí a své hodnoty, až nakonec zradíme to, co je podstatou ušlechtilosti lidského ducha.“

Invazi odsuzují i ruští divadelníci v Praze

Důrazně se proti Putinově politice vymezil také tým divadelníků z ruského Novosibirsku pod vedením režiséra Timofeje Kuljabina, který v pražském Národním divadle zkouší operu Franze Schrekera Vzdálený zvuk. „Zprávy o zahájení ruské vojenské operace proti Ukrajině nás šokovaly a zdrtily. Protože v těchto dnech pobýváme v Praze, o to více si uvědomujeme, jak tragické a dlouhotrvající následky měly podobné činy naší vlasti již v minulosti. V žádném případě nepodporujeme rozhodnutí naší vlády a jsme proti válce ve všech jejích podobách,“ uvádějí divadelníci. „Násilí a agrese v dnešním světě pouze přispívají k rozdmýchání politických konfliktů. Chtěli bychom vyjádřit co nejupřímnější soucit se všemi oběťmi bojů a vyzýváme ruské úřady, aby se vrátily k diplomatickým jednáním.“

Pomoc umělcům

České kulturní instituce podporují Ukrajinu prostřednictvím prohlášení, symbolických gest i konkrétních kroků k pomoci lidem na Ukrajině nebo exulantům. Například Asociace profesionálních divadel se snaží zorganizovat program pomoci ukrajinským, ale také ruským umělcům: česká divadla nabídnou spolupráci umělcům a pracovníkům v kultuře, kteří budou muset odejít před válkou z Ukrajiny nebo kvůli nesouhlasu s Putinovou politikou z Ruska. Asociace bude ve spolupráci s Velvyslanectvím Ukrajiny v Praze koordinovat pracovní nabídky v českých kulturních institucích a propojovat je s potenciálními uchazeči o práci. Podle ředitele Národního divadla Jana Buriana se nyní asociace snaží doladit detaily této pomoci, jde zejména o zprostředkování formální náležitosti speciálních víz a pracovních povolení ve spolupráci s ministerstvem vnitra a úřady práce.

Zrušené vystoupení Gergijeva, změna programu v Semaforu

Odpor vůči Putinově agresi vyjádřil razantně festival Dvořákova Praha, který zrušil plánované zářijové vystoupení dirigenta Valerije Gergijeva. „Rušíme vystoupení dirigenta Valerije Gergijeva, a to vzhledem k jeho historicky doložitelné podpoře agresivní ruské zahraniční politiky a samotného prezidenta Putina,“ uvedli pořadatelé. Dvořákova Praha se tak připojila k newyorské Carnegie Hall, která Gergijevovo vystoupení o uplynulém víkendu rovněž zrušila.

Jiří Suchý v pátek změnil premiéru své komedie Nižní Novgorod. „V divácích by mohl vzniknout názor, že jsme kámoši Putina, a o to já nestojím,“ uvedl k tomu. „My, co pamatujeme bratrskou pomoc, které se nám dostalo v srpnu 1968, jsme se rozhodli počínaje 25. únorem 2022 nahradit naši komedii Nižní Novgorod improvizovaným pořadem, jejž jsme nazvali Tulipán vadne,“ hlásí web Semaforu.