Zemřel lídr Sto zvířat Honza Kalina, legenda českého ska chystala desku

O úmrtí informoval hudební portál Headliner. Zpráva se začala šířit i na sociálních sítích. Informaci následně iDNES.cz potvrdil mimo jiné manažer kapely Šimon Kotek.

„Máme novou sestavu a mám zase pocit, že to všechno zase funguje,“ říkal Kalina Headlineru ještě před pár týdny během neformálního rozhovoru. V polovině září totiž vyjde skupině nová deska s názvem Noční ptáci. Příští týden 23. a 24. srpna měly „Zvířata“ ve smíchovském Jazz Docku nový materiál představit.

„Líbilo se mi spojení Sto zvířat a Noční ptáci. Noc je v mnoha textech na albu. Třeba v písni Provazochodci této noci, aniž bychom nějak tlačili na pilu a dělali z toho komponovanou operetu. Také náš textař Tomáš Belko noc hodně prožívá, tak jsme se vrátili ke dvěma textům z roku 1990, v nichž noc byla přítomná,“ uvedl Kalina v červnu v rozhovoru pro ČTK.

Honza Kalina spoluzakládal kapelu už v roce 1990, od té doby byl nepřetržitě jejím členem. Oblíbená skupina je u nás považována za průkopníka stylu ska a rocksteady, které kombinovala i s reggae a swingem. Vedle Kaliny patří k ústředním tvářím skupiny zpěvačka Jana Jelínková či Tomáš Belko, který je však posledních deset let už „pouze“ autorem textů.

Vzpomínka na Óčku Hudební kanál Óčko Star jako vzpomínku na Honzu Kalinu zařadí v sobotu od 20:00 koncert kapely, který televize v roce 2019 natočila v Jazz Docku.

Všichni tři zmínění figurovali už ve studentském rokenrollovém uskupení Matěj Čech, ze kterého skupina Sto zvířat vznikla. Významným členem uskupení byl svého času i hudebník a skladatel Petr Ostrouchov. První dlouhohrající (eponymní) album vydala kapela v roce 1993, následovaly další tři desky a především šňůry koncertů, při kterých si živelná a početná kapela získávala fanoušky po celé zemi.

Velký úspěch přišel s deskou Ty vole, na základní škole... v roce 2002 a následnou Nikdy nic nebylo (2004). Deska Rozptýlení pro pozůstalé si o tři roky později vysloužila Cenu Anděl v kategorii ska a reggae. Mezi největší hity kapely patří písně, které daly názvy dvěma uvedeným albům, tedy Nikdy nic nebylo a Škola. Dalšími známými písněmi jsou Jak zmírnit děs, Nejkratší cesta či třeba Dáma s čápem. Kapela je vedle živelných koncertů známá i svou pracovitostí, fanoušky zásobovala novými deskami pravidelně ob jeden či dva roky.

V rozhovoru pro iDNES Premium před třemi lety Kalina vzpomínal, že se ke ska dostal s kamarády náhodou. „Hodně jsme poslouchali Madness, což tady lidé moc neznali. Byla to anglická reakce na jamajskou hudbu Boba Marleyho. Jejich klipy nám tehdy pouštěl dnes slavný právník František Vyskočil, syn doktora Ivana Vyskočila, a my hned věděli, že to je ono,“ uvedl.

„Měli jsme svobodu, místo rokenrolů jsme chtěli hrát vlastní tvorbu. V bistru U Bonaparta v Nerudově ulici jsme pak dva dny řešili u fernetů název, až vzniklo Sto zvířat z jednoho mého textu. Výborně se to překládalo v zahraničí, protože jsme po revoluci často narazili na nějakého magora, co nás miloval a dostal do Francie, Německa, Švýcarska, Ameriky. Z názvu bylo vždy jasné, že jsme spíš skákací řachanda než nějaký art rock.“

Pražský rodák Jan Kalina se vedle hudby věnoval i výtvarném umění, byl výhradním výtvarníkem kapely, vystudoval ostatně střední výtvarnou školu na pražském Hollarově náměstí. Považoval se za žižkovského patriota. „Měl jsem kliku, že jsem se narodil na Smíchově, a Smíchov a Žižkov bývaly podobné. Když jsem vypadnul z hnízdečka, bydlel jsem různě po Praze, než jsem před čtyřiadvaceti lety zakotvil na Žižkově. Stal jsem se tady velkým patriotem, protože mě odmala zajímali husiti, od dětství jsem si je kreslil, asi mi byla tato pražská čtvrť už tehdy souzená,“ uvedl ve zmíněném rozhovoru.

Skupina Sto zvířat má za sebou taktéž úspěšné koncertování v zahraničí, hrála v USA, Francii, Belgii či Německu. Kalina byl dále členem uskupení Kašpárek v rohlíku, hrál v divadelním souboru Šrapnel a taktéž vystupoval v představení Dechovka divadla Vosto5. Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy obor český jazyk - výtvarná výchova taktéž více než patnáct let pracoval v reklamní branži jako storyboardista a artdirector. Byl otcem čtyř dětí.