91 lidí - Dobyvatel (1956)

Dobyvatel, nejstarší známý případ filmových zabití, je tak trochu podvádění. 91 členů štábu (z celkových 220) nezemřelo hned, smrt je dostihla až o několik let později. Filmaře totiž nenapadlo nic jiného, než historický velkofilm natáčet na místě v Utahu, kde jinak probíhaly pod vedením americké armády testy jaderných zbraní.

Oněch 91 členů štábu zemřelo v průběhu let na různé formy rakoviny. Ta nakonec dostihla i jednu z hvězd Dobyvatele, herce Johna Waynea, jenž zemřel na rakovinu žaludku v roce 1979.

Traduje se, že slavný producent filmu Howard Huges byl postupným umíráním svých kolegů tak zdrcený, že Dobyvatele držel v trezoru celých 21 let. Údajně si ho na soukromých projekcích ve svém sídle pouštěl stále dokola a plakal. Mimochodem, jde o stejného Hugese, o kterém pojednává pětinásobně oscarový film Letec (2004) režiséra Martina Scorseseho s Leonardem DiCapriem v hlavní roli.

Jevgenij Urbanskij - Direktor (1965)

V Turkmenistánu při natáčení filmu Direktor o otci prvních ruských nákladních aut Ivanovi Lichačovovi utrpěl 5. listopadu 1965 ruský herec Urbanskij smrtelné zranění páteře, když se nákladní vůz, který řídil, na terénních vlnách převrátil na bok. Režisér Alexej Saltykov po této nehodě odložil natáčení filmu o čtyři roky a původní materiál prakticky vůbec nevyužil.

Raffael John Esposito a Brenda Lee Meinsenheimerová - natáčení reklamy na automobil Pontiac (1967)

V kalifornském Thousand Oaks zahynuli 19. ledna 1967 při natáčení reklamy na Pontiac kameraman Raffael John Esposito a herečka Brenda Lee Meinsenheimerová, když se uvolnila kamera na natáčecím autě, co jelo před nimi, a proletěla předním sklem jejich auta.

Vic Morrow - Zóna soumraku (1982)

Při natáčení scény z filmu Zóna soumraku (Twilight Zone: The Movie) se 23. července 1982 z neznámých důvodů zřítil vrtulník na scéně. Vrtule usekla hlavu Morrowovi a dvěma dětským hercům. Vedoucí produkce John Landis byl později obviněn ze zabití, ale nakonec ho zprostili viny na základě tvrzení, že si nebyl vědom případné nebezpečnosti dané scény.

Jon-Erik Hexum - Cover Up (1984)

V říjnu 1984 zemřel americký herec Jon-Erik Hexum poté, co se střelil do hlavy rekvizitní zbraní, jež nešťastnou náhodou obsahovala ostrý náboj. Stalo se tak při natáčení televizního seriálu Cover Up, kdy si Hexum krátil čekání na další natáčení tím, že hrál ruskou ruletou s revolverem Magnum 44. Střela mu způsobila masivní krvácení do mozku a v nemocnici zemřel.

Brandon Lee - Vrána (1993)

V patrně nejznámějším případu úmrtí nešťastnou náhodou při natáčení zemřel 31. března 1993 americký herec Brandon Lee při tvorbě gotického thrilleru Vrána. Při natáčení scény, ve které měl být zabit hlavní hrdina a jeho milenka, byl Brandon zasažen střelou ráže 44 milimetrů z rekvizitní zbraně, v níž uvázl ostrý náboj. V nemocnici při pětihodinové operaci našli projektil, který mu prolétl břichem a uvázl v páteři. Krátce poté syn filmové hvězdy a mistra bojového umění kung-fu Bruce Leeho zemřel ve věku 28 let.

Populární legenda, jež koluje i téměř 30 let po premiéře filmu, hovoří o tom, že scénu se zastřelením Leeho filmaři ve Vráně nechali. To je samozřejmě hloupost, což opakovaně v rozhovorech vyvrací i sami filmaři.

Harry O’Connor - xXx (2002)

Při natáčení akčního filmu xXx se při jednom z kaskadérských kousků zabil bývalý mariňák O´Connor. Dvojník Vina Diesela se na padáku snášel na Palackého most. Špatně odhadl vzdálenost a narazil do jednoho z pilířů. Se zlomeným vazem na místě zemřel.

David Ritchie - Jumper (2007)

V lednu 2007 při natáčení sci-fi thrilleru režiséra Douga Limana s názvem Skokan (Jumper) zahynul vedoucí výpravy David Ritchie. Zabily ho padající úlomky ledu, horniny a písku, které byly připevněné ke zdi v exteriérové scéně a uvolnily se. Ritchie zemřel na místě a další zraněný byl převezen do nemocnice.

Sarah Jonesová - Midnight Rider (2014)

Jedna z nejslavnějších nehod během natáčení se váže k filmu Midnight Rider z roku 2014, životopisném snímku o životě hudebníka Gregga Allmana. Filmaři zrovna natáčeli scénu na železničním mostě, když se na ně přihnal vlak. Někteří se zachránili skokem do vody a útěkem, ale burácející lokomotiva na místě usmrtila kameramanku Sarah Jonesovou.

Situace byla o to vážnější, že si filmaři nesehnali na zábor mostu povolení. Režisér Randall Miller byl posléze odsouzen za neúmyslné zabití Jonesové. Jeden rok si odseděl ve vězení a musel se finančně vyrovnat s rodinou zesnulé. Snímek kvůli dramatickým událostem nikdy nespatřil světlo světa. Na památku Jonesové vznikla kampaň Bezpečnost pro Sarah, která usiluje o zvýšení bezpečnosti při natáčení filmů.

Na internet unikly záběry z nehody. Jde o velmi stresující podívanou.