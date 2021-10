Zajímalo by mě, jaké je to někoho zabít, napsal kdysi Baldwin. Ve světle páteční nehody jej lidé kritizují

Alec Baldwin na svém Twitteru v minulosti „nešťastně“ okomentoval incident, kdy v kalifornské Huntington Beach jeden z policistů řešil problém se zlodějem v samoobsluze tím, že na něj vytáhl zbraň a vystřelil.

Ve čtvrtek 20. října Baldwin při natáčení westernu Rust omylem z pistole, jež měla být plná slepých nábojů, zastřelil kameramanku Halynu Hutchinsovou a vážně zranil režiséra Joela Souzu.

V reakci na tento incident uživatelé sociálních sítích začali Baldwinovi věnovat větší pozornost. To, co objevili v historii jeho příspěvků, se jim příliš nelíbilo. „Rozhodně tě lituju za to, že jsi neprávem někoho zastřelil a zranil jiného, Alecu Baldwine,“ dala mu jeho příspěvek z roku 2017 „sežrat“ uživatelka s přezdívkou @TheLadyJane. „Co člověk do tohoto světa investuje, to se mu obratem také vrátí,“ neodpustil si kritickou poznámku uživatel @Florida941Man.

Tweet Aleca Baldwina.

Pozoruhodný je i Baldwinův tweet ze dne 25. června 2018, v němž herec píše: „Takže když vám vázne ve filmu děj, prostě někoho zastřelíte, je to tak?“ Ačkoliv americký herec jistě myslel střelbu v rámci děje, ve světle pátečních událostí působí příspěvek zlověstně.