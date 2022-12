Pohádky, vraždy, nostalgie. Co chystají televize a streamovací platformy na Vánoce?

Letos přišla řada na titul Tajemství staré bambitky 2, který měl premiéru v kinech letos v únoru a zhlédlo jej téměř půl milionu lidí. To ale nejspíš neznamená, že při svém televizním uvedení bude mít pohádka o diváky nouzi – soudě například podle filmu Anděl Páně 2, který na Štědrý večer v roce 2017, více než rok po své premiéře v kinech, spolehlivě lámal televizní rekordy. Tajemství staré bambitky 2 se může před svou televizní premiérou pochlubit i cenou pro nejlepší rodinný film, kterou získalo na Mezinárodním festivalu dětských filmů v San Diegu.

Pohádku, kterou ještě obecenstvo nemělo možnost spatřit ani v kinech, uvede Česká televize 25. prosince večer. Natočil ji plodný a vesměs úspěšný slovenský režisér Peter Bebjak podle scénáře Barbary Johnsonové a nese název Krakonošovo tajemství. „Na zámek v podhůří Krkonoš přijíždí nový majitel Štěpán se snoubenkou, krásnou komtesou Blankou a mladším bratrem Adamem. Cestou kočár nešťastně srazí kolemjdoucí dívku Lidušku, Adam jí pomůže a ona se do něj zamiluje,“ slibuje anotace.

Na nože: Glass Onion. Očekávaný globální hit letošních Vánoc uvede Netflix 23. prosince. V hlavní roli pokračování úspěšného filmu účinkuje Daniel Craig.

„V horském městečku je ještě jeden nový příchozí, národopisec Jiráček, který sbírá místní pověsti a nevychází z údivu nad tím, že zdejší lidé ještě věří v Krakonoše.“ Následně se diváci dozvědí, jakou záhadu skrývá starý obraz, co strašlivého se v horách kdysi odehrálo a kdo je vlastně Krakonoš.

Pyšná na ČT, Se zlatou hvězdou na Nově

Samozřejmě i letos televizní kanály nastartují stroj času a dopřejí svým divákům možnost vidět tituly, bez nichž si možná někdo nedokáže české Vánoce představit. Princeznu se zlatou hvězdou (1959) vrhne televize Nova přímo do první linie na Štědrý večer proti veřejnoprávní Bambitce, vzápětí se tatáž stanice pokusí konkurovat Třemi oříšky pro Popelku (1973) repríze zmiňovaného Anděla Páně 2. Fanoušci Pyšné princezny (1952) by si letos měli raději nastavit budíka, Česká televize ji totiž na Štědrý den pustí už v 7.40.

Záplavu pohádek a koncentrované nostalgie (namátkou zmiňme, že v České televizi nebude chybět přehlídka filmů Marie Poledňákové, na Nově socialistické komedie o revizoru Andělovi a na Primě třeba Lízino štěstí Václava Binovce z roku 1939) ve svátečním televizním programu přece jen občas ředí občasný nápis „premiéra“. Jde ovšem o dost relativní informaci, která vyjadřuje například skutečnost, že Česká televize na Štědrý den odpoledne poprvé uvede hollywoodský spektákl Johna Hustona Bible: Na počátku... z roku 1966. Přece jen novější (a zajímavější) „premiérou“ je třeba životopisné drama Stan a Ollie o posledním turné Laurela a Hardyho. To je staré teprve pět let a uvede je 25. prosince večer ČT art.

Na Netflixu to bude Na nože

Tradičnímu televiznímu vysílání i o Vánocích čím dál důrazněji konkuruje nabídka streamovacích služeb. Netflix letos přichází mimo jiné s pokračováním úspěšné detektivní komedie Na nože z roku 2019 (tehdy ještě měla premiéru v kinech). Režisér Rian Johnson v novém filmu Na nože: Glass Onion posílá detektiva Benoita Blanca (Daniel Craig) do Řecka, kde má rozřešit další záhadu s mnoha podezřelými: v soukromém ostrovním letovisku se schází miliardář, jeho bývalá obchodní partnerka, connecticutská guvernérka, špičkový vědec, módní návrhářka se svou asistentkou, influencer a jeho partnerka.

Stan a Ollie. Životopisné drama, zachycující poslední turné slavné komediální dvojice Laurel a Hardy, bude vysílat ČT art 25. prosince ve 21.30.

„Každá z postav si chrání svá vlastní tajemství, lži a motivace. Když se ukáže, že je někdo z nich mrtvý, všichni ostatní jsou podezřelí,“ láká diváky popis filmu, který bude k vidění od 23. prosince.

O slovo se hlásí i v Česku nedávno spuštěná služba společnosti Disney, která vede kampaň První Vánoce s Disney+. Poněkud udivující vlajkovou lodí této kampaně je 30 let starý film Sám doma 2: Ztracen v New Yorku, jejž bude mimo jiné 25. prosince večer vysílat také Prima. Nikdo ovšem nepochybuje, že knihovna Disney+ je dost bohatá na to, aby si v ní diváci našli i řadu dalších alternativ. Už od včerejška například nabízí kuriózní krátký film Simpsonovi a Bocelliovi ve Feliz Navidad, kde „Homer překvapí Marge tím nejlepším dárkem, nezapomenutelným vystoupením italské operní superstar Andrey Bocelliho a jeho 25letého syna Mattea a 10leté dcery Virginie“.

Další z populárních služeb HBO Max pak obohacuje letošní Vánoce například rodinnou komedií Nový vánoční příběh.