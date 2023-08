Poslední rozloučení s Vašo Patejdlem. Na Strahov může dorazit i veřejnost

„Mého manžela zasáhla nečekaně, a především zcela skrytě, velmi zákeřná nemoc. Jeho odchod byl zapříčiněn důsledkem celkového vyčerpání organismu při progresi zákeřného zhoubného onemocnění slinivky břišní. Diagnózu mu lékaři oznámili 14 dní předtím, než nastal onen osudný den,“ sdělila manželka zesnulého muzikanta Miluše Patejdlová médiím.

Vašo Patejdl Vážení přátelé a fanoušci,



touto cestou bychom s Vámi chtěli sdílet Vašovo oficiální parte a doplňující informace k poslednímu rozloučení.



Jak už bylo zmíněno dříve, možnost rozloučit se s Vašo Patejdlem budou mít jak přátelé a kolegové, tak i fanoušci a široká veřejnost. Pro fanoušky a veřejnost bude k dispozici areál Strahovského kláštera, kde bude zajištěn živý přenos ze smutečního rozloučení. Kapacita baziliky je omezená. ⛪️ 116 120

Kdo se nestihne s Patejdlem rozloučit ve středu, má možnost navštívit pokladnu pražského Divadla Kalich, kam se po smutečním obřadu přesune kondolenční kniha. Vzkazy do ní bude možné psát od 1. do 9. září. Otevírací dobu divadelní pokladny lze nalézt na webu Kalichu.

„Velmi mě těší, že se fanoušci mohou mému muži poklonit i v Divadle Kalich, které mělo ve Vašově srdci speciální místo. Právě na této scéně začala Vašova česká muzikálová dráha, jež později dosáhla světového úspěchu. I díky tomu se mu pak otevřelo mnoho dalších dveří. Děkuji proto divadlu za tuto možnost a za to, s jakou pokorou na Vaša vzpomínají,“ uvedla Patejdlová.

Patejdl se narodil 10. října 1954 v Karlových Varech. Skupinu Elán založil v roce 1969 společně s Jožem Rážem. Přelomem pro ně byla účast na soutěži Bratislavská lyra v roce 1980, kde mladá kapela zaujala skladbou Kaskadér, za kterou si vysloužila Stříbrnou lyru. O rok později se ke skupině přidal další významný člen Ján Baláž a Elán se stal jednou z předních československých pop-rockových kapel. Mezi jejich největší hity patří Láska moje, Neviem byť sám či Tanečnice z Lúčnice.

Členem Elánu byl Patejdl do roku 1985, kdy se vydal na sólovou dráhu. Ta čítá celkem sedm řadových alb, přičemž některé z nich se dočkaly anglických verzí. O jedenáct let později se Patejdl do Elánu vrátil a byl jeho členem až doposud. Jedním z posledních Patejdlových vystoupení byl na konci července koncert na festivalu Benátská!. Skupina Elán pak plánovala příští rok dva koncerty – v Praze a v Bratislavě. Důvodem jednorázového návratu měla být oslava sedmdesátin frontmana Ráže a Patejdla.

Vašo Patejdl spolupracoval i se slovenským zpěvákem Richardem Müllerem, pro kterého složil hit Po schodoch. Vytvořil také hudbu pro film Fontána pro Zuzanu z roku 1986 nebo pro filmovou pohádku Sedmero krkavců z roku 2015. Za svou tvorbu získal řadu ocenění.