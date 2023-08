Zemřel Vašo Patejdl. Skladateli, textaři a zakladateli Elánu bylo 68 let

„S nekonečnou bolestí a prázdnotou v našich srdcích vám oznamujeme, že dnes 19. srpna 2023 nás v nočních hodinách po krátké a těžké nemoci navždy opustil mimořádný a vzácný člověk, náš celoživotní přítel, výjimečný a geniální hudebník a hudební skladatel megahitů světové úrovně, Vašo Patejdl,“ uvedla skupina Elán na svém Facebooku. Zároveň poprosila o respektování soukromí rodiny. O místě a času poslední rozlučky prý bude informovat.

Vašo Patejdl založil patrně nejpopulárnější slovenskou skupinu Elán v roce 1969 společně s Jožem Rážem. Jako čtrnáctiletí tehdy hráli po klubech a restauracích a postupně si získávali fanoušky. Přelomem pro ně byla účast na soutěži Bratislavská lyra v roce 1980, kde mladá kapela zaujala skladbou Kaskadér, za kterou si vysloužila Stříbrnou lyru. O rok později se ke skupině přidal další významný člen Ján Baláž a Elán se stal jednou z předních československých pop-rockových kapel. Mezi jejich největší hity patří Láska moje, Neviem byť sám či Tanečnice z Lúčnice.

Členem Elánu byl Patejdl do roku 1985, kdy se vydal na sólovou dráhu. Ta čítá celkem sedm řadových alb, přičemž některé z nich se dočkaly anglických verzí. I jako sólový umělec slavil úspěch na Bratislavské lyře a to s písní Chlapčenský úsmev. Později (1996) se Patejdl do Elánu vrátil a byl jeho dosavadním členem. Elán plánoval na příští rok v rámci oslav sedmdesátin obou dvou ústředních členů velké koncerty v Praze a Bratislavě.

13. října 2018

Vedle Elánu a vlastní tvorby se Patejdl proslavil i jako skladatel. Je podepsán pod písněmi Heidi Janků i Mariky Gombitové. Pro Richarda Müllera složil jeho největší hit Po schodoch, byl autorem hudby ke všem třem filmům Fontána pre Zuzanu (hit Ak nie si moja) či pohádku Sedmero krkavců. Práce na filmu Alice Nellis z roku 2015 mu vynesla nominaci na Českého lva. Byl taktéž autorem muzikálů, nejslavnějším patrně bude Jak Rozparovač, kterého v roce 2007 uvedlo pražské Divadlo Kalich.

Patejdl pocházel z česko-slovenské rodiny, prvních pět let života strávil v Karlových Varech. „Narodila se tam i moje sestra. Tatínek byl Čech, maminka je Slovenka. Poznali se na lyžích. Táta se nějaký čas živil jako muzikant. Účinkoval i s Waldemarem Matuškou. Pak jsme se přestěhovali do Bratislavy, kde už muzicíroval jen s partou starých pánů na odpoledních čajích,“ vzpomínal Patejdl před čtyřmi roky v rozhovoru pro iDNES Premium.

Vzpomínka na Óčku Hudební stanice Óčko Star vzpomene na Vašo Patejdla speciálním vysíláním Best of Elán v neděli od 10:00.

Jeho otci se nicméně hudební kariéra u syna nepozdávala a nechtěl jej pustit na konzervatoř. „Protože věděl, že když nebudu nejlepší, bude to pro mě nádeničina. Znám spoustu vynikajících muzikantů, kteří se nedostali na úplný vrchol a živí se hraním po barech. Takže jsem vystudoval gymnázium a po maturitě jsem si vyplakal Vysokou školu múzických umění,“ uvedl Patejdl.

Elán naposledy vystoupil v roce 2018, kdy při svém turné v Česku a na Slovensku mimo jiné vyprodal pražskou O2 arénu. S Elánem se následně už poněkolikáté rozloučil frontman Jožo Ráž. Jeho jednorázový návrat měl souvislost se zmíněnými oslavami sedmdesátin.

Podle hudebního publicisty Jindřicha Götha tkvěl Patejdlův přínos pro kapelu Elán zejména v tom, že „měl čich na nosné melodie“. „Byl to výsostný muzikant, měl cítění a sluch. I díky tomu jsou písničky Elánu stále oblíbené a pořád se hrají. Byl do značné míry motorem kapely, takže myslím, že plánované koncerty Elánu se příští rok neuskuteční,“ přemýšlí Göth.

ČTK upozorňuje, že jedním z posledních Patejdlových vystoupení byl letos 27. července koncert na festivalu Benátská! v libereckém Vesci. Slovenský blok zahájil Vašo Patejdl se svou doprovodnou skupinou. „Moje koncerty v poslední době mají vzpomínkový charakter,“ řekl tehdy posluchačům Patejdl, který nabídl písně z oblíbené Fontány pro Zuzanu i skladby ze své sólové kariéry. Na Elán zavzpomínal například písněmi Zloděj slnečníc, Mláďatá nebo Zanedbaný sex. Nadšení pak vzbudil hit Voda čo ma drží nad vodou.