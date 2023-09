První videoklip ze sólového debutu Jakuba Königa ukazuje svatbu dětskýma očima

Na pestrém albu, které Jakub König, dosud známý z kapel Obří broskev, Zvíře jménem Podzim nebo Kittchen, vydává jako první pod svým vlastním jménem, patří Hvězdy k těm formálně tradičnějším skladbám; zpěváka a oba producenty v ní doplňují bubeník Roman Vícha a baskytarista Jakub Vejnar. Přirozeně se tak staly prvním singlem z alba a podobně přirozeně padla volba i na režiséra Jana Chramostu, který se svým kreativním produkčním týmem z Final2.cz natočil k písničce videoklip.

Jan Chramosta má za sebou mimo jiné tvorbu videoklipů pro kapely Wohnout, Tata Bojs, Divokej Bill, Zvíře jménem Podzim, Chinaski, nebo pro Michala Hrůzu. V roce 2021 produkoval a režíroval charitativní videoklip Hippokratova armáda s Igorem Orozovičem a Vladimírem Javorským a dalšími padesáti osobnostmi české kultury. Díky klipu se vybralo takřka 1,5 milionů na pomoc zdravotníkům a dostal ocenění „nejlepší charitativní projekt mimo neziskový sektor“.

„S Janem se známe dlouho a už dlouho společně plánujeme natočit videoklip… ale až teď, když spolu začaly kámošit i naše děti, přišel ten správný song i nápad. Jan vymyslel svatební večírek z pohledu dětí a já si uvědomil, že vím o parádním místě. A než jsem se rozkoukal, už to jelo. Když mi Jan řekl, že plánuje točit s dětskými herci a pak když jsem viděl všechnu tu techniku, celý štáb, filmaře, herce a kamarády, tak mi až zatrnulo. Děti ale byly parádní a vlastně úplně všichni odvedli skvělou práci. Myslím, že se nám podařilo společně vytvořit něco moc hezkýho a jsem vděčnej, že to teď můžeme vyslat do světa,“ říká Jakub König.

Natáčelo se na sklonku léta v malebném vesnickém klubu Nostalgická Myš v kokořínské vesničce Šemanovice. Většinu bohatého komparsu tvořili přátelé a rodina kapely a štábu. Hrdiny videa jsou ovšem děti: v hlavních rolích videem prosviští trojice Kristýna Lukasová, Nio Áhinsá Sutrisno a Oliver Vyskočil.

„Hudba a text písničky Hvězdy mi přinesly vzpomínku na intenzivní zážitek z dětství. Jako dvanáctiletý kluk jsem byl na venkovské svatbě na severní Moravě a prožil jsem tam nezapomenutelný den plný různých ‚poprvé‘. Ukázalo se, že podobnou zkušenost má z toho přechodového období mezi dětstvím a pubertou skoro každý. A tak začal vznikat scénář,“ vysvětluje Chramosta.

„Mám radost, že je klip plný našich autentických vzpomínek, ale i osobitého hereckého projevu mladých talentovaných herců Olivera, Kristýnky a Nia, kterým jsem nechal dost svobody k tomu, aby mohli do díla vložit i kus sebe,“ dodává. Kromě videoklipů natočil Jan Chramosta také řadu reklam a krátkých filmů, s nimiž byl úspěšný i mezinárodně, a v současné době připravuje svůj celovečerní režijní debut.

Album Hvězdy pokřtí Jakub König spolu s kapelou na dvou podzimních koncertech. 28. listopadu v Kabinetu múz v Brně a 29. listopadu v Paláci Akropolis v Praze. 27. září proběhne v dejvickém klubu Za školou vernisáž Königových obrazů, které namaloval ke každé z písní alba. Při té příležitosti odehraje malý sólový koncert.