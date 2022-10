Vítězové Blues Aperitivu Steven’s vydávají první album Runnin’ Man

„Pandemie mi poskytla časové okno na vznik alba. První studiové střípky pochází z léta 2020. Během nahrávání mi došlo, že píšu hudbu spíš pro kapelu. Postupně jsem přizval hudebníky, co tvoří dnešní sestavu. After the Show je óda na život muzikanta, o radosti z koncertů, které v posledních letech chyběly nejen nám. Všichni komparzisti v klipu jsou naši přátelé, tvrdé fanouškovské jádro. Myslím, že se tu přátelskou atmosféru tvůrci videa Janu Lichtenbergovi podařilo zachytil,“ říká o nahrávce frontman skupiny a autor skladeb Štěpán Kordík.

Studiovou nahrávku s jedenácti skladbami nahrála skupina v sestavě Štěpán Kordík (kytara, zpěv, saxofon, perkuse), Honza Donda (baskytara), Miki Kopecký (klávesy), Honza Řehák (bicí) a vokalistky Marta Nováková a Kristýna Gubišová.

„Ústřední skladbu jsem složil, když jsem jednou seděl u klavíru. Hudba, melodie, slova, vše ke mě přišlo najednou samo. Text je o stavu běžném z dnešního uspěchaného světa, o neustálém útěku a schovávání se před něčím. Grafička Alice Hrdličková námět zpracovala na přebalu - místo aby Runnin’ man jel po cestě, skrývá se za zdí před světem, který na něj po cestě doléhá,“ doplňuje Kordík.

Na podzim minulého roku se Steven’s představili singlem Enough, jenž nechybí ani na nové dlouhohrající desce s níž vstupuje karlovarská kapela do druhého roku své existence. Žánrová směs blues, rocku a funku vynesla mladé skupině hlavní cenu poroty v talentové soutěži Blues Aperitiv festivalu Blues Alive. Odměnou jí bude i vystoupení na letošním 24. ročníku největšího středoevropského festivalu zaměřeného na bluesovou hudbu.

Runnin’ man vychází prozatím digitálně, Steven’s na pátečním křtu v domovském klubu Paderewski v Karlových Varech symbolicky pokřtili vypálené CD. Na vinylové vydání si posluchači počkají do jara příštího roku.