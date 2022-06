Dívka, která odhaluje otcovo tajemství. Filmy o mafii to přehánějí, říkají sestry Rotolovy

Lidovky.cz: Snímek Všechno nejlepší, Chiaro! jste přijela uvést se svou starší sestrou Grecií i na festival do Karlových Varů, kam vás prý zlákala fotografie velkého plakátu k filmu s vaší tváří. Ta historka je pravdivá?



Swamy: Ano! Jonas mi tu fotku plakátu v řece, co mu poslal Karel Och, ukázal a já se ho zeptala: To je hezké místo, kde to je? A on, že v Česku, v Karlových Varech. Zeptala jsem se, jestli bychom tam mohly jet, on to prověřil a přijely jsme.

Lidovky.cz: Vaše sestra musela jet jako doprovod?

Swamy: My v podstatě na každý festival jezdíme společně, protože Grecia je plnoletá, zatímco já ještě ne. Navíc si to spolu vždycky hezky užijeme.