Hlavní hvězdou Asteroid City je Scarlett Johanssonová, Wes Anderson v příběhu umně prolíná dvě vyprávěcí roviny

Scarlett Johanssonová, Tom Hanks, Tilda Swintonová, Margot Robbieová, Jeffrey Wright, Willem Dafoe, Edward Norton, Adrien Brody – to je jen část hereckého ansámblu nové komedie Wese Andersona, která diváky přivádí na americký jihozápad v polovině 50. let minulého století. Ve fiktivním pouštním městečku Asteroid City, jehož dominantou je kráter po dopadu vesmírného tělesa (pak je tu ještě benzinka s autoservisem, motel, zastávka vlaku a to je tak asi vše) se schází svérázná společnost: její základ tvoří mimořádně nadaní teenageři, kteří mají právě zde převzít ocenění za vědeckou činnost spojenou s průzkumem vesmíru. Doprovází je příbuzní – svou dceru Dinah sem přivezla hollywoodská hvězda Midge Campbellová (Scarlett Johanssonová), syna Woodrowa zase válečný fotograf Augie Steenbeck (Jason Schwartzman). Na místo ale zavítá třeba i výprava školáků vedená snaživou učitelkou (Maya Hawkeová).