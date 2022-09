Zemřel Bradley Stratton. S kapelami Circus Praha a Snake Eaters poznamenal českou scénu

Na začátku devadesátých let vzaly svobodnou Prahu útokem snad desetitisíce mladých Američanů. Někteří se v české metropoli jen mihli, jiní zůstali dlouhá léta. Leckteří jen utráceli rodičovské peníze po levných pražských barech, mnozí ale projevili svoje schopnosti a talenty v různých oborech. Jedním z nich byl i Bradley Stratton.

Přestože přináležel ke komunitě „pražských Amíků“, výrazně se z ní zároveň vyděloval. Na rozdíl od svých krajanů se pohyboval převážně mezi Čechy, navázal s nimi mnohá hluboká přátelství a hlavně - ve velmi krátké době se naučil skvěle česky. Zatímco mnohým Američanům trvalo léta, než byli schopni se domluvit, a mnozí na složitou češtinu zcela rezignovali, Stratton stál o to splynout s novým prostředím co nejtěsněji.

Krátce po příjezdu do Prahy se seznámil s kytaristou Janem Ponocným a spolu založili kapelu Circus Praha, kterou v její nejslavnější sestavě tvořili ještě baskytarista Petr Mašek a bubeník Tomáš Brožek. Domovskou scénou se jim stal klub Malostranská beseda, který tehdy patřil ke středobodům pražského hudebního dění, ale často koncertovali i v Rock Café a na dalších štacích, samozřejmě po celé republice.

V roce 1995 Circus Praha debutoval eponymním albem, na kterém jsou skoro všechny Strattonovy nejslavnější písně, napsané s nezaměnitelným americkým švihem, obrovským citem pro melodii, ale také výraznou rytmickou složkou, často odvozenou od funky. Není divu, že si Circus Praha v roce 1996 vybrali jako předskokany svého prvního českého koncertu tehdy enormně úspěšní Red Hot Chili Peppers, kteří svoji tvorbu stavěli na podobných základech.

Druhé album Fly vyšlo Circusu Praha v roce 1997, na zcela výjimečný pokus zpívat v češtině také kapela natočila svůj jediný videoklip Marie.

O rok později se Bradley Stratton vrátil domů do Spojených států a odvezl si tam i českou manželku Danu. „Měl jsem možná tak tři nebo pět kamarádů cizinců, ale jinak jsem se pohyboval mezi samými Čechy. Nechci použít silné slovo schizofrenie, ale je pravda, že jsem chvílemi váhal, jakou vlastně mám identitu. Jsem ještě Amík, nebo už jsem Čech? Jednou, když už jsem byl zpátky v Americe, jsem byl v New Yorku na pivu s Davidem Kollerem. A on se mě ptal, proč jsem z Prahy odešel v nejlepším. A já mu odpověděl, že jsem najednou měl pocit, že musím jet. Protože mi došlo, že jsem Amík,“ vysvětlil Bradley Stratton LN důvody svého odjezdu v roce 2017 při jedné z mnoha svých návštěv „adoptivní vlasti“.

Kromě činnosti v Circusu Praha měl Bradley Stratton v Česku řadu dalších projektů. Tím nejviditelnějším byla akustická skupina Snake Eaters, která vydala v roce 1996 jediné album Simple Things a Stratton ji - stejně jako Circus Praha - příležitostně obnovoval k jednorázovému koncertování při svých pozdějších návštěvách Česka.

Protože byl Stratton velmi talentovaný skladatel, to, čemu se v pravém slova smyslu říká písničkář, jeho hudbu, případně anglické texty, najdeme na nahrávkách řady dalších umělců, zejména zpěvaček - Anny K, pro kterou mimo jiné složil a spolu s ní nazpíval jednu z nejkrásnějších českých vánočních písní Vzácnej den, ale také Lenky Filipové, Lenky Nové, Alice Springs nebo Kláry Vytiskové. Jako aranžér spolupracoval s Miroslavem Žbirkou na jeho slavném albu Meky.

Zcela specifickým projektem Bradleyho Strattona byla Autobora, společné album s výtvarnicí a zpěvačkou Lucií Svobodovou, na které Stratton sám natočil většinu nástrojů a album se tvůrčím způsobem dotýkalo světa hudební elektroniky.

Po návratu do Spojených států vydal Bradley Stratton sólové album Bohemian Radio, ale koncertoval jen velmi výjimečně. O to více a úspěšněji pracoval jako studiový hudebník, skladatel a hlavně producent v nejrůznějších projektech spíše komerčního charakteru. Pozice právem milované, ale nevídaně skromné a milé rockové hvězdy si o to víc užíval při svých českých návštěvách.