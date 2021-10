Zemřel moderátor a spisovatel Pavel Lukeš. Popularitu mi přinesla mimo jiné soutěž Šest ran do klobouku

Moderátor legendární soutěže Šest ran do klobouku Pavel Lukeš (uprostřed). (27. října 2015) foto: Profimedia.cz

Ve věku 77 let zemřel moderátor Československé televize, scenárista, dramaturg a spisovatel Pavel Lukeš, oznámilo to Rádio Impuls. Už dříve bojoval s rakovinou. Stál za populárními soutěžními pořady Šest ran do klobouku, Dva z jednoho města, Manželský pětiboj nebo Česká tajenka.