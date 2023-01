Nejlepší drama i režie. Zlatý glóbus získal Spielbergův film Fabelmanovi

Zlatý glóbus za nejlepší mužský výkon v dramatu porota udělila herci Austinu Butlerovi za biografický snímek o Elvisovi Presleym s názvem Elvis. Mezi ženami byla ve stejné kategorii vyznamenána Cate Blanchettová s filmem Tár, kde ztvárnila dirigentku německého symfonického orchestru, která se potýká s překážkami v prostředí, kde vládnou muži.

V kategorii komedie si cenu pro nejlepšího herce odnesl Colin Farrell za Víly z Inisherinu. Mezi herečkami zvítězila v kategorii komedie Michelle Yeohová s filmem Všechno, všude, najednou.

Černé komedii Víly z Inisherinu se podařilo proměnit i nominaci za scénář, za nějž byl oceněn Martin McDonagh. Cenu pro nejlepší neanglicky mluvený film má snímek Argentina, 1985. Z animovaných filmů se porotě nejvíce líbil Pinocchio Guillerma del Tora. Tvůrce filmové hudby Justin Hurwitz získal Zlatý glóbus za hudbu k filmu Babylon.

O Zlatých glóbech rozhoduje Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu (HFPA). V kategorii dramatu dokázal Speilberg s filmem Fabelmanovi porazit mimo jiné pokračování akčního trháku Top Gun s názvem Top Gun: Maverick či druhý díl výpravného sci-fi snímku Avatar Jamese Camerona s názvem Avatar: The Way of Water.

Rasismus i korupce na Zlatých glóbech

Loni vyhlášení Zlatých glóbů bojkotovala řada hvězd a televizních studií na protest proti jejich nedostatečné diverzitě a televize NBC je odmítla přenášet. Herci i další zaměstnanci ve filmové branži vyčítali Asociaci zahraničních novinářů v Hollywoodu, že ve svých řadách neměla dostatek zástupců etnických menšin, údajný rasismus i korupci.

Asociace se za poslední rok snažila dát najevo, že se změnila. Předávání cen se letos nakonec vrátilo na obrazovky televize NBC a na ceremoniál přišla většina osobností. Tříhodinovým slavnostním večerem provázel jako moderátor americký komik Jerrod Carmichael, který na kontroverze kolem HFPA poukázal hned na začátku večera.

„Jsem tady, protože jsem černoch,“ poznamenal. „Jeden den si děláte doma mátový čaj. A druhý den vám zavolají, abyste se stal černou tváří kontroverzní bělošské organizace,“ dodal.

Na své nelehké začátky zavzpomínala oceněná malajsijská herečka čínského původu Yeohová. „Hollywood znamenal splnění mých snů, dokud jsem sem nepřišla,“ řekla. Uvedla, že byla označována za „menšinovou“ a že se jí lidé často ptali, jestli umí anglicky. „Byl to neuvěřitelný boj dostat se až sem, ale stálo to za to,“ dodala.

Ocenění za celoživotní dílo převzal herec Eddie Murphy. Herec Sean Penn rovněž uvedl video s poselstvím od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, jehož země čelí ruské invazi.

O cenách Zlatý glóbus, udělovaných ve více než dvou desítkách kategorií, rozhodovalo letos 96 členů HFPA a asi stovka nečlenů, napsala agentura AP. Zlaté glóby často napovídají, kdo získá později nejprestižnější cenu filmového světa - Oscara.