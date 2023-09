Objevili jsme opravdu tajemnou „pátou sílu“? Fyzik Chýla popisuje podivné chování nestabilních mionů

Lidovky.cz: Co je to standardní model?

Rámec pro teoretický popis částic a sil v mikrosvětě. Vznikal od začátku padesátých let minulého století a jeho ověřování kulminovalo v roce 2012 objevem částice označované jako Higgsův boson. Standardní model je uzavřená a matematicky konzistentní konstrukce. Umožňuje počítat spoustu veličin, výpočty ale nevychází jen ze samotné teorie. Je to i na základě experimentálních dat. Model obsahuje asi 25 volných parametrů, které fyzikové zjistili měřením.

Lidovky.cz: Jako například?

Jsou to třeba hmotnosti různých částic: elektronů, mionů, tauonů, kvarků nebo vazebné konstanty. Standardní model funguje tehdy, když tahle čísla napřed změříte. Opírá se o spoustu znalostí získaných předchozími pokusy. To samé platí i o jakýchkoli předpovědích z něj. Jeho pomocí dokážeme odhadnout, co se stane, když se nějaké dvě částice srazí, rozpadnou a tak podobně. Vždycky to je ale na základě konstant, které jsme určili experimentálně. Bez nich bychom nemohli chování částic předpovídat. Model je sice konzistentní, je ale zjevné, že to není konečná teorie.