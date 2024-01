Co si počít s Leninem? Bojovník proti velkoruskému šovinismu je dodnes pro velkoruské šovinisty ikonou

Je tomu právě sto let, co po infarktovém záchvatu naposledy vydechl zakladatel jednoho z nejstrašnějších režimů v dějinách lidstva. Paradoxy života „profesionálního revolucionáře“ jsou hlubší než brázda, již do ruské společnosti vyoral, píše ve svém pohledu na jednoho z nejrozporuplnějších lídrů vyhraněně levicový autor Ondřej Slačálek.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %