Loupežné vraždy německých farářů i zachráněná velbloudice. Proč číst dokumentární povídky z roku 1945?

Recenze

Byly by to temné, napínavé příběhy, navíc zasazené do krásné krajiny a do pohnuté doby… Kdyby ovšem nešlo o skutečné události. Miloši Doležalovi tak v další knize dokumentárních povídek s názvem 1945: léto běsů jde o připomenutí výrazných osobností a zločinů na nich spáchaných lidskou spodinou.