I lingvisté se někdy mýlí. Jazyk a myšlení fungují jeden bez druhého nefungují, za národní povahu ale jazyk nemůže

Jazyk a myšlení. Někteří jihoameričtí indiáni by nikdy neřekli „máme to za sebou“: minulost je u nich „vepředu“, protože ji můžeme vidět, budoucnost naopak za námi, protože na ni nevidíme a nevíme, co bude, ale víme, co bylo. | foto: GETTY IMAGES