Jak přetvořit sebe samu v literární bytost. Annie Ernauxová žije život tak, jako by o něm mělo být napsáno

Recenze

To mladé trdlo, co se na letním táboře hned vyspí s hlavním vedoucím? Ano, to je ona, francouzská spisovatelka… Ta vyděšená studentka, co zoufale hledá, jak ukončit nechtěné těhotenství? Ano, to je loňská nositelka Nobelovy ceny. Ta ctihodná dáma, co má o třicet let mladšího milence? Ano, to je taky ona, jmenuje se Annie Ernauxová.