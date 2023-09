Na praxi klademe důraz, naši absolventi uplatnění najdou snadno, říká ředitelka CEVRO Institutu

„CEVRO Institut je jediná vysoká škola, kde se na výuce podílí rovným dílem vysoce kvalifikovaní akademici a odborníci z praxe,“ říká v rozhovoru ředitelka vysoké školy Ludmila Habadová.

Lidovky.cz: O jaké obory je mezi studenty největší zájem?

Když se podívám na statistiky posledních několika let, na špici se drží studijní programy zaměřené na právo. Konkrétně se jedná o bakalářský program Právo v obchodních vztazích a magisterský s názvem Obchodněprávní vztahy.

Právo je trvale velmi prestižním oborem a naše úspěšné absolventy potkáte například v renomovaných advokátních kancelářích, na pozicích podnikových právníků, v nadnárodních korporacích, mezi mediátory nebo na radnicích jako starosty, místostarosty či zastupitele. V posledních dvou letech pak pozorujeme obrovský zájem o studijní programy zaměřené na bezpečnost.

Lidovky.cz: Čím si to vysvětlujte?

Bezpochyby na tom má svůj podíl i aktuální geopolitická situace. Ale zvýšený zájem o bezpečnostní studijní programy jsme pozorovali ještě před začátkem ruské agrese na Ukrajině. Podle mého názoru v tom hraje roli i vysoká úroveň našich programů, skvělé uplatnění na trhu práce a v neposlední řadě i jména, která za programy stojí. Například bakalářský program Bezpečnostní politika, jehož garantem je Cyril Svoboda, poskytuje ideální průpravu pro práci v bezpečnostním sboru, ozbrojených silách, záchranném sboru, ale i v řídícím a administrativním aparátu státu a samosprávných celcích v bezpečnostní oblasti.

Navazující magisterský program pod vedení docenta Martina Hrinka pak připraví absolventy na řešení krizových situací v rámci mimořádných událostí. Získají také manažerské dovednosti nutné pro řízení takových událostí.

Lidovky.cz: Které další programy lze u vás studovat?

Vedle bezpečnostních a právních programů se jako jedni z mála zaměřujeme na politologii. Dále jsou to bakalářské a magisterské programy orientované na management sociálních služeb a nesmím zapomenout ani na programy určené pro zájemce o veřejnou správu. V neposlední řadě potom máme širokou nabídku profesních postgraduálních studijních programů: MBA, MPA, LL.M. a P.G.D.J.

Lidovky.cz: Jaká je provázanost studia s praxí?

CEVRO Institut je jediná vysoká škola, kde se na výuce podílí rovným dílem vysoce kvalifikovaní akademici a odborníci z praxe. Zároveň je řada našich studijních programů akreditována jako profesní, což znamená, že nedílnou součástí studia je povinná odborná praxe. Tu pak naši studenti mohou vykonávat u našich smluvních partnerů, mezi které patří například většina ministerstev České republiky, Poslanecká sněmovna, Senát, řada krajských, městských a obecních úřadů, Policie ČR, Armáda ČR, záchranná služba, Kancelář prezidenta republiky, vybraná velvyslanectví a řada významných společností. Nezřídka se stává, že student se v rámci praxe osvědčí natolik, že v partnerské organizaci zůstává jako zaměstnanec.

Lidovky.cz: Lze u vás studovat i v anglickém jazyce?

Ano a já jsem na naši nabídku anglickojazyčných programů opravdu pyšná. Studenti si mohou zvolit unikátní bakalářský studijní program Economics, Business, Politics a na něj pak navazující magisterský studijní program Philosophy, Politics, Economics. Jejich absolventi jsou pak velmi úspěšní zejména v bankách, konzultačních společnostech nebo nadnárodních korporacích či institucích.

Lidovky.cz: Kolik studium na vaší škole stojí?

To závisí na typu programu a na místě výuky. Školné lze navíc hradit například i v měsíčních splátkách, a to bez jinde obvyklého navýšení či skrytých poplatků. Například u bakalářských studijních programů, které se vyučují v Praze, lze studovat již za částku začínající na 4 300 korunách měsíčně. V našem studijním středisku v Českém Krumlově je to už od 3 700 korun za měsíc.

Jestliže studenti chtějí získat akademické i profesní vzdělání současně, mohou výrazně ušetřit. Postgraduální program jim nabízíme s třicetiprocentní slevou. Podmínkou je zahájení tohoto studia do jednoho roku od zápisu.

Lidovky.cz: Dokdy musí zájemci podat přihlášku, aby ještě stihli tento akademický rok?

Přihlášky přijímáme do konce září a jejich vyplnění je snadné, takže čas stále je. Přihlášku ke studiu lze najít na našich webových stránkách Cevro.cz. Uchazeči si mohou zvolit formu přijímacího řízení, která je pro ně co nejpříjemnější – motivační dopis, nebo motivační pohovor, případně mohou požádat o přijetí na základě výsledků SCIO testů. Pokud stihnou podat online přihlášku do konce září, získají navíc desetiprocentní slevu na první platbu školného.