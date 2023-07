Hostie, Fučíkův odznak či iPhone. Magie není mrtvá, jen se do života promítá jako „kult značky“

Doporučujeme

Co je nám dnes svaté? Titulek článku možná zní jako začátek vtipu, ale ve skutečnosti je opravdu něco spojuje, jejich magicko-náboženský význam. I když to vypadá, že lidstvo v průběhu staletí na magii zanevřelo, ve skutečnosti se jen přesunula jinam: do světa, kde se buduje „kult značky“.