Manželství s pomlčkou po italsku. Zajímá ještě dneska někoho rozdělení Československa?

Je vlastně jedno, že Jana Karšaiová napsala Sametový rozvod italsky, protože do češtiny by musel být přeložen, i kdyby byl napsán slovensky. Léta se opakuje, že Češi slovenské knihy nečtou, zatímco Slováci ty české čtou zcela běžně, bez překladu. Vysvětlení je lapidární: Češi a Slováci hledí na západ a Slováci tímto směrem mají i Česko. Proto se začalo rojit hojně překladů ze slovenštiny, aby si tak tamní autoři v českém prostoru získali pozornost. Zároveň těmito překlady ale jejich texty něco pozbývají…

Je to podobně dvojznačné jako všichni ti Slováci a Slovenky usazení v Česku, kteří se snaží přizpůsobit, zapadnout a mluvit česky. Zaprvé to tahá za uši a zadruhé se spoustě lidí zdá škoda, že nepoužívají slovenštinu, protože jí člověk rozumí, a navíc to hezky zní. Na druhou stranu tomu lze rozumět, jelikož se vždycky najde někdo, kdo bude nadávat na čobolštinu jako Standa Pekárek v seriálu Volha v případě své slovenské manželky.