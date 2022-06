Poezie je dnes jen za popelku. Jak moc se změnil trh s knihami, popisuje nakladatel Reiner

Lidovky.cz: Jak se podle vás proměnila česká literární a nakladatelská scéna od devadesátých let do současnosti?

To by byla odpověď na velmi obsáhlý text... A stejně bych si asi netroufl hodnotit zvláště literární scénu takhle zeširoka. Natolik o ní přehled nemám, dílem také proto, že mě některé segmenty nikdy nezajímaly. K nakladatelské scéně se dá říct, že ze stovek, ba tisíců nakladatelů zbyli ti, kteří to dělali líp nebo měli víc štěstí. Když se přidržím vydávání beletrie, nebo řekněme vyšší literatury, počítají se tu podstatní hráči vlastně už jen na desítky. Stabilizoval se distribuční trh, a to způsobem, který se dal předvídat podle toho, jak probíhaly tyhle věci u našich západních sousedů. Podobně kopírujeme západoevropské modely, i pokud jde o zrod vydavatelských molochů, jako jsou Euromedia, Albatros či Grada.