Stezka Českem se místy pořád mění, snažíme se úplně vymazat „asfaltové části“, říká cestovatel Martin Úbl

Lidovky.cz: Proč jsou všude na světě velké traily, ale u nás dřív žádné nebyly?

Hele, Češi chodí všude, to je jedna věc. Kamkoli na světě vyrazíš, potkáš tam Čechy. Ale přestože chodíme všude, spousta míst, po nichž vede Stezka Českem, byla do roku 1989 nepřístupná, protože byla v hraničním pásmu za ostnatým drátem. To je druhý aspekt. A za třetí tady máme 45 000 km značených tras, takže lidi mohou jít, kamkoli chtějí.

Fenomén dálkových tras, ať je to Pacifická hřebenovka, nebo třeba Camino de Santiago, jsme opravdu neměli. Neměli jsme lákadlo, které by přitáhlo lidi a stalo se fenoménem. Protože bohužel samotné značení kilometrů nestačí, dnes lidi chtějí příběh, chtějí něco navíc. A proto se ze stezky stal takový fenomén.

Lidovky.cz: Čeští hikeři prochodili celý svět, dojít do Santiaga se jeden čas stalo málem povinností, chtěl-li být člověk cool.

Ano, je tu docela dost lidí, kteří si prošli Camino de Santiago nebo SNP (Cesta hrdinov Slovenského národného povstania – pozn. red.) a vlastně nevěděli, co by mohli jít v Česku. Pro ně jsme to vymysleli. A taky pro lidi, kteří nikdy nikam nevyrazili, protože se báli vyrazit se stanem či pod širák. Těm ukazujeme cestu, aby si věřili a vyrazili. I proto jsme stezku rozdělili na etapy, proto říkáme, ať jdou, jak chtějí.