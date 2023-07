Tyhle surovce žene tajemný strach. Japonská autorka Mieko Kawakamiová napsala knihu o šikaně

Recenze

Když je šikanováno dítě, je to jistě politováníhodné. Ale nejsou nakonec politováníhodné spíš ty děti, které šikanují? Vždyť co to může být za chudáky? A co teprve ti, kteří se jen zbaběle přidali na tu silnější stranu? Román japonské autorky Mieko Kawakamiové propátrává tyto otázky a kromě toho disponuje dvojicí výrazných hlavních postav.