Za války ho málem zničil nálet a přišel o Myslbekova sousoší. Palackého most si svůj název udržel dějinám navzdory

Pravděpodobně úplně prvním přemostěním Vltavy v Praze byla dřevěná lávka, která spojovala staroměstský a malostranský břeh. Tu ve dvanáctém století nahradil románský kamenný most Juditin, jejž zase po jeho částečné destrukci povodní vystřídal most, který se nyní jmenuje Karlův. Ten byl již gotický a stojí na svém místě dosud, i když byl mnohokrát poškozen velkou vodou. Dnes je jednou z hlavních atrakcí Prahy, a to nejen pro své stáří, ale i brilantní barokní sochařskou výzdobu.

Na dlouho šlo ovšem o most jediný. Dalším překlenutím Vltavy v naší metropoli byl až řetězový most Františka I. z let 1839–1841, ten se ovšem nedochoval a na počátku minulého století ho nahradil most nový, který dnes nese jméno Legií. V polovině 19. století byl následně dokončen Negrelliho viadukt, což byl ovšem most železniční, ten stojí dodnes. Pak přibyly ještě dva řetězové mosty.