Muzikál se s ideologií nezahazoval. Kniha vás zavede do dějů nejslavnějších kusů

Vybrat z mnoha informací ty podstatné a srozumitelně vysvětlit, oč kráčí, dá docela práci. V případě Muzikálu se podařilo spojit znalost s poutavým vyprávěním příběhu populárního žánru. A to i díky bohaté fotografické výbavě a atraktivnímu layoutu stránek, který šikovně graficky vypíchnul zajímavé osobnosti, postupy, metody a další detaily včetně úryvků z dobových kritik. Kniha, která je kolektivní nakladatelským produktem (Dorling Kindersley Limited, London), se řadí do čtyř celků, první mapuje zrod žánru do konce předválečného období.

Druhá kapitola, nejobsažnější, se věnuje tzv. zlatému věku čili letům 1940 –1969, další období do roku 1999 je shrnuté pod označením nové přístupy a závěr patří muzikálu po roce 2000, což je dobrý tah, protože často se v takové sumarizaci současnost odbude pár poznámkami.