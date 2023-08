Myšlení bolí, jeho změna ale ještě víc. Populisté vycítili, že se svět mění, zatím ale nabízejí jen plané žvanění

Každodenní „pohled zblízka“ na současnou politiku nám klasicky nabízejí novinové zprávy. Třeba se zdůrazní problémy s financováním neudržitelného důchodového systému, gigantický deficit státního rozpočtu, vysoká inflace a s ní související pokles životní úrovně. Ukáže se, jak se vláda chová chaoticky, nesystémově a sociálně necitlivě: pohovoří se například o do očí bijícím problému drahé elektřiny či se rozeberou chaotické vládní úvahy o dodatečném zdanění toho či onoho, co dopadne nejvíce na běžné lidi. Podotkne se, že to všechno naznačuje zásadní neschopnost „poprat se“ s výzvami, které vládě krizové období přineslo, a neopomene se zdůraznit, že tato chaotičnost a sociální necitlivost bude v příštích volbách znamenat vítězství koalice oligarchického a antiliberálního populismu a potenciální ohrožení demokracie.