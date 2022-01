Včelí roj vás převede přes hranice. Román Zimní včely je jako deník, připomíná hrůzy druhé světové války

Doporučujeme

Každý další román, jehož příběh je zasazen do doby druhé světové války, vlastně připomíná, kolik let už uplynulo od jejího konce. A román Zimní včely Norberta Scheuera by mohl zas po čase být i onou výjimkou potvrzující pravidlo, že současné německé literatuře se zde příliš nedaří.