O starších dějinách Afriky toho mnoho nevíme, jen střípky. A 34 takových střípků přináší kniha Zlatý nosorožec

Stalo se to dávno, předávno. V červenci 751 se v bitvě u řeky Talas poblíž středoasijského Taškentu střetla smíšená muslimská armáda s čínskými vojsky. Do zajetí tam padl i jistý důstojník Tu Chuan, jenž se pak po přesunu do Samarkandu či Iráku dostal na svobodu a putoval arabským světem. Nezůstal v něm; vrátil se kolem roku 762 do Kantonu, kde sepsal knížku Ťing-sing ťi (Zápisy z cest). Ta se nedochovala, nicméně jedna z čínských encyklopedií z ní citovala, takže i dnes lze číst jeden z nejranějších popisů „černé Afriky“.