Bláznivého básníka, scenáristu a herce Artauda vydává podobně ‚bláznivá‘ edice Opium poezie

Jedna z nejkrásnějších povídek Bohumila Hrabala se jmenuje Chcete vidět zlatou Prahu? a vyšla v souboru Pábitelé v roce 1964.

Děj se odehrává na břehu Labe a vévodí mu dialog básníka pana Kytky a majitele pohřebního ústavu pana Bamby, jenž vypráví: „ ,Vzpomněl jsem si na ten případ, jak služka ukazovala svěřenýmu chlapečkovi zlatou Prahu, a když ho postavila na podlahu, ten kluk se skácel mrtvej k zemi, slyšel jste to?‘ ,Neslyšel…,‘ zbystřil básník. ,To by nebylo všecko, vrchol byl na soudě, když soudce křičel: Jak se to mohlo stát? A ta služka, obryně jako vy, se optala toho maličkýho soudce: Chcete vidět zlatou Prahu? A soudce řekl: Chci. A ta služka stiskla do dlaní hlavu toho soudce a vyzdvihla jej ke stropu. A když postavila toho soudce, skácel se a byl mrtvej taky!‘ “