„Ostřelování je genocida, na Ukrajině jsou nacisté.“ Nejčastější lži a mýty, jimiž Rusko odůvodňuje útok

Jde o dobře promyšlenou strategii s argumenty z dob, kdy v roce 2014 otevřená roztržka mezi oběma zeměmi vypukla poprvé. Vše se pak postupně posunuje až k otevřeným útokům vůči naší civilizaci.

„Vypadá to, že máme co do činění s novou ukrajinskou provokací ve stylu Buči.“ Tato slova prohlásil krátce po ostřelování nákupního centra Amstor v Kremenčuku zástupce ruského velvyslance při OSN Dmitrij Poljanskij. Zkoušel tvrdit, že si Ukrajina supermarket vybombardovala sama, aby na sebe přilákala více pozornosti během zasedání G7 v Bavorsku. Druhý den ráno už to ovšem neplatilo. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov odkazoval na prohlášení ministerstva obrany, podle něhož ruské strategické letectvo „podniklo útok na hangáry se zbraněmi a municí z evropských zemí a USA“ v nedaleké továrně, „detonace zasažené munice ale způsobila požár v obchodním centru, které bylo otevřené“.