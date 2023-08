Židovské literatuře tu moc nepřála doba. Po válce byli Židé vnímáni jako někdo, kdo se nebránil, říká Tomáš Kraus

Lidovky.cz: František Robert Kraus byl uznávaný meziválečný novinář. Jak se dostal ke psaní beletrie?

Táta byl žákem a dobrým přítelem Egona Erwina Kische, který si ho vybral jako následovníka. Od něj se táta učil žánru sociální reportáže. Před válkou psal do novin, po válce to zhmotnil do próz. Po útěku z pracovního koncentračního tábora se přes polské partyzány a Podkarpatskou Rus v dubnu 1945 dostal až do Rusy obsazené Budapešti. Tam přes předválečné známé dostal malý byteček v centru města – a dali mu k tomu psací stroj.

Tehdy sepsal všechny svoje vzpomínky od deportace do Terezína včetně zážitků, které tomu předcházely, hezky začerstva. Byl reportér, což se projevovalo i v jeho prózách: psal velmi realisticky, syrově. Z Budapešti se pak s armádou Ludvíka Svobody dostal až do Prahy, doprovázel je jako válečný zpravodaj.