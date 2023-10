Tak už nám zase kazí mládež. Jaký je Jaroslav Dušek coby Sokrates v nové audioknize?

Nová audiokniha nakladatelství Filosofia (Filozofický ústav AV ČR), nazvaná méně poeticky, až právnicky civilně Sokratova obhajoba, přináší starý text (v překladu Jaroslava Ludvíkovského) v nové době zvuku, v níž se uši opět stávají branou poznání a zábavy. Ze všeho nejvíce proto, že každý může mít u sebe celý den přehrávač umožňující bezproblémový poslech prakticky čehokoli.

Pro Sokratovu obhajobu je to strategicky výhodná situace: dostanou se k ní i lidé, kteří by se dávným textem nikterak neobtěžovali, a je možné si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je, když se do duše zasévají semínka poznání, jak byl přesvědčen Platon, jinak většinou odpůrce psaného textu, jakkoli těch svých pro budoucnost zanechal celou polici. Filozofuje se mluvením a posloucháním, nikoli čtením potichu či polohlasně.