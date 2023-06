Z inženýra plukovníkem. Věznila ho rudá armáda, poté se přidal k legiím a bojoval s bolševiky

Bedřich Koubek se narodil 4. září 1886 (podle jiných záznamů 5. února 1885) v tehdy ještě samostatných Vršovicích. Vystudoval reálné gymnázium na Královských Vinohradech a po úspěšném složení maturity se stal posluchačem na Českém vysokém učení technickém v Praze. Po absolvování studia působil jako stavební inženýr. Zároveň se začal angažovat v sokolském hnutí.

Z civilního života jej, jako mnoho jiných, natrvalo vytrhlo vypuknutí první světové války, do níž narukoval coby kadet c. k. zeměbraneckého pěšího pluku č. 11. Se svým plukem jako velitel čety zasáhl do bojů na východní frontě, již v listopadu 1914 byl však zajat ruskými vojáky.