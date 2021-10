Přepište dějiny, o Americe se vědělo dříve. O jejím objevení psal italský mnich 150 let před Kolumbem

Jmenoval se Galvaneus Flamma, italsky Galvano Fiamma. Tento dominikánský mnich žil na severu Itálie a dle kusých údajů, které o něm máme, zemřel kolem roku 1345. Jako kronikář napsal řadu knih, mezi nimiž je i jedna s názvem Cronica universalis. A v té se nachází věru překvapivá pasáž, v níž se píše o „zemi, která slove Marckalada“ (latinsky terra que dicitur Marckalada). Autor ji situuje daleko na sever, západně od Grónska. To odpovídá severským ságám, jež tuto severní část Ameriky, Markland (asi Labrador), popisují. Jde tudíž mimo severní Evropu o první zmínku znalosti „nového“ světadílu, a to 150 let před Kolumbem!