Prostor i nástroj smrti. Nejen Prigožin, ale i Štefánik a další. Které významné osoby záhadně zemřely ve vzduchu?

K jednomu z nejpodivnějších záhadných úmrtí ve vzduchu došlo 18. července 1967 v Brazílii. Humberto de Alencar Castelo Branco (1900–1967) byl v letech 1964–1967 tamním prezidentem a zemřel čtyři měsíce poté, co v březnu 1967 opustil svůj úřad. Ale jak zemřel! Do Brancova letadla údajně narazilo letadlo brazilského letectva, jež právě provádělo cvičný let poblíž své letecké základny. Prvotní vyšetřování ukazovalo na exprezidentova pilota, jenž se měl dostat do prostoru vyhrazeného pro výcvik vojenských pilotů.

Jenže pozdější badatelé a vyšetřovatelé nacházeli stále víc rozporů mezi závěrečnou zprávou a dochovanou fotografickou dokumentací. To samozřejmě živilo spekulace o tom, že „srážka“ mohla být ze strany vojenského letadla úmyslná s cílem Brancův letoun zničit a bývalého prezidenta zabít. Důvodů by se našlo dost.

Například že se exprezident chystal výrazněji vymezit vůči stávající vojenské diktatuře. V roce 1991 spisovatelka Rachel de Queirozová, z jejíž farmy Branco v osudný den odlétal, prohlásila, že exprezident nařídil i přes pilotův nesouhlas změnit trasu, a proto se letoun dostal do nebezpečného výcvikového prostoru. Že by to ale spekulace utnulo, se říci nedá.

Spektakulární poprava

Předminulou středu 23. srpna 2023 se s největší pravděpodobností uzavřela životní pouť soukromého kondotiéra a válečného zločince Jevgenije Prigožina. Jeho smrt se po nezdařeném červnovém puči jaksi očekávala, možná ale překvapilo, že zahynul v troskách svého soukromého letadla.