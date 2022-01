Pohádka se špatným koncem. Jak syna královny Alžběty dohnala účast na sexuálních orgiích

Říká se, že princ Andrew přijel do New Yorku kvůli penězům. Tvrdit, že to tak skutečně bylo, ale nemůže s jistotou nikdo. Byl pátek 3. prosince 2010 a magazín News of The World dostal echo, že do USA dorazil jeden ze členů britské královské rodiny. A jali se jej vypátrat.

Sám vévoda z Yorku se do mediálních trablů kvůli financím dostával opakovaně. Například v roce 2009. Tehdy daroval své dceři Beatrice zlatý náhrdelník s diamanty v hodnotě asi 650 tisíc korun jen pár měsíců před tím, než údajně doporučil britské společnosti dohodu s libyjským pašerákem zbraní. Stejně tak bylo v médiích velmi propírané, že za něj kontroverzní britský podnikatel David „Spotty“ Rowland údajně zaplatil půjčku u banky ve výši asi 43 milionů korun.