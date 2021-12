Proč je pro děti etika stejně důležitá jako čeština vysvětluje učitel Pavel Motyčka

Lidovky.cz: Byla jsem na vaší hodině a žáci hned zkraje a beze strachu začali mluvit o tom, že je podle nich někteří učitelé přetěžují. I to může být tématem hodiny etické výchovy?

Byli to prváci, zažívají stres z přechodu na novou školu, do nového prostředí, se kterým se teprve sžívají. Problém má pro mě vždy přednost, a pokud žáky něco tíží, dám jim prostor. Navíc předmět prosociální výchova, ve kterém to bylo, je přímo orientovaný na wellbeing žáků. První měsíc a půl jsme v něm řešili vztahy, způsob komunikace, pravidla ve třídě. Teď se věnujeme time managementu a také otázkám sebevědomí.

Mám v plánu pozvat do hodiny klíčové lidi ze školy, pana ředitele, zástupce, metodičku prevence, vedoucí kuchyně. Myslím, že to žákům pomůže si ujasnit, jak to ve škole chodí. Tuhle práci se třídou v prvním ročníku beru jako kolektivní předstupeň našeho mentorského programu Doprovázení, do kterého zapojujeme druháky, individuálně. Zatím pilotně.