Co všechno může ovlivnit ředitel školy? Ten správný musí umět tři věci, říká Martin Kozel

Organizace Učitel naživo přišla před pěti lety s programem Ředitel naživo a spolupodílí se na experimentálním školicím kurzu Lídr školy, který nastupujícím ředitelům zatím v omezené míře nabízí státní správa. „Bylo by skvělé, kdyby kurz zakořenil, ale ani to by nestačilo,“ říká ředitel Učitele naživo Martin Kozel.

„Tak jako učitelé, i ředitel potřebuje ve své práci podpořit. Žádný systém podpory ale zatím v České republice nemáme, a tak stojí sám jako voják v poli a padá pod tíhou obrovských pravomocí a velké odpovědnosti,“ dodává.

Lidovky.cz: Vaše organizace Učitel naživo je známá svým školicím programem pro zájemce o učitelské povolání. Už pět let ale nabízíte i paralelní program pro ředitele. Proč jste šli i tímto směrem, není to tříštění sil?

Od samého začátku naše úvaha vycházela z tohoto zadání: co můžeme udělat pro to, aby se děti ve všech školách učily naplno a s radostí. A jelikož je to o lidech, takže o učitelích, řešení vede k učitelům. Začali jsme zkoumat, co má na práci učitele největší dopad, na kvalitu jeho práce s dětmi, jak o nich a o sobě i své roli přemýšlí. Jaké dovednosti dokáže uplatnit ve výuce. A došli jsme k závěru, že zásadní je příprava učitele na povolání. Ale nestačí.

Ve chvíli, kdy učitel nastoupí do školy a setká se s nepříjemným prostředím, kde se mu nedaří realizovat to, co by chtěl, tak vyhoří a odejde, nebo se přizpůsobí a své kvality nerozvine. Případně se zapouzdří – to v nejlepším případě – udělá si pro sebe takové malé izolované královstvíčko a na okolí se vykašle, aby se z toho nezbláznil.

Lidovky.cz: Z toho vyplývá, že druhý nejsilnější vliv na učitele a jeho práci má prostředí školy. A podporující prostředí ve škole vytváří ředitel, že?

Ano, to není velký objev. Každý člověk dobře ví, jaký je rozdíl pracovat pod dobrým, nebo špatným šéfem. Ovšem ačkoli je to triviální, v našem systému vzdělávání se podle toho neřídíme.