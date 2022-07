Do rekonstrukce orloje mluvil kdekdo, včetně nejrůznějších důchodců a nadšenců, říká astronom

S astronomem Zdislavem Šímou o rekonstrukci pražského orloje, co je špatně na jeho secesní opravě před sto lety, a o tom, k čemu naši předkové potřebovali přesný čas.

Lidovky.cz: Co říkáte na podle některých lidí nepovedenou rekonstrukci kalendářní desky orloje?

Já jsem odpovědný za astronomickou stránku. V našich kruzích se vědělo dávno, že deska nainstalovaná na orloji neodpovídá Mánesovi. Nám po tom ale nic není, to je umělecká věc, ne astronomická. Předchozí kopie od Bohumíra Číly se také trochu lišila od originálu. Jako astronom mohu namítat jen, že dny na obvodu desky jsou velmi tmavé, takže se špatně čtou. V předchozím zpracování byly bílé, takže se daly přečíst lépe. Z technického hlediska je to nedostatek.