Rodiče se mi rozplývají před očima. Francouzský prozaik Patrick Modiano vydal autobiografii

Většina už dávno zapomněla na to, že před sedmi lety dostal Nobelovu cenu za literaturu, a oni mu teď najednou přeloží knížku. To jsou tedy móresy… Jenže pozor, pokud se dá nějaký text označit za nejvhodnější pro vstup do díla a života francouzského prozaika Patricka Modiana (1945), pak je to právě Rodokmen. Navíc pokud dnes o někom můžeme bez otálení říct, že je velkým žijícím autorem, potom je to právě Patrick Modiano – měří bezmála dva metry.