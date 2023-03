Ty krávo, ten Hitler je ale dobytek. Finská spisovatelka má smysl pro humor a nebojí se být potměšilá

Recenze

To nám ještě scházelo: příběh o tom, jak si krávy vyrazily do zahraničí… Jenže finská prozaička Rosa Liksomová v románu Řeka vypráví o třináctileté dívce, jež musí rodinný majetek, to jest stádo krav, převést přes řeku do Švédska. Jde totiž o závěr druhé světové války a Finové už nebojují proti Rusům, nýbrž proti Němcům.