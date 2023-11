Jednota trůnu a oltáře. Bůh není a o víru nejde, honosné chrámy jsou symboly ruského imperialismu

Trvalo to více než dva roky. Nakonec ale kostel v letech 1922 až 1924 v centru Varšavy zmizel. Zdá se vám divné, že uprostřed Polska byl zničen křesťanský chrám? Divné by to bylo, kdyby se ten chrám nejmenoval Alexandra Něvského a nebyl postaven carským režimem na oslavu rozdrcení polského povstání roku 1863.

Příběhem tohoto chrámu začíná mediavelista Ivan Foletti z brněnské Masarykovy univerzity svou studii Ruský imperialismus. Umění, věda a náboženství ve službách režimů (1801–2023). Zabývá se v ní příklady, jak carský režim, následně Sovětský svaz a dnes i Putinovo Rusko používají církevní architekturu pro šíření ideologie svého impéria.